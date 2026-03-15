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Badminton Un spectacle grandiose et une domination asiatique à Bâle

ATS

15.3.2026 - 22:20

Le Swiss Open 2026 a une nouvelle fois été largement dominé par les joueurs asiatiques. La Chine a été la seule nation à remporter deux titres, tandis que les simples ont été remportés respectivement par des joueurs japonais et thaïlandais.

Yushi Tanaka Tanaka est le premier vainqueur japonais à Bâle depuis Watanabe en 2023.
Yushi Tanaka Tanaka est le premier vainqueur japonais à Bâle depuis Watanabe en 2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.03.2026, 22:20

Le dernier match du tournoi a une nouvelle fois offert un spectacle grandiose. Yushi Tanaka s'est montré très à l'aise tout au long de la rencontre et s'est imposé sans difficulté en deux sets face à la jeune star indonésienne Alwi Farhan. Il avait déjà battu deux joueurs de haut niveau en quart de finale et en demi-finale, respectivement Koki Watanabe et Anthony Ginting.

Tanaka est le premier vainqueur japonais depuis Watanabe en 2023. Il n’a rencontré des difficultés qu’une seule fois au cours du tournoi, lors de son premier match contre Julien Scheiwiller. Le numéro 1 suisse menait même 11-2 dans le premier set, qu’il a finalement remporté 22-20. Par la suite, le Japonais n’a plus concédé un seul set jusqu’à la finale.

Chez les femmes, c'est la Thaïlandaise Supanida Katethong qui s'est imposée. La gauchère, dotée d'un toucher exceptionnel, a battu en finale la tête de série no 1, l'Indonésienne Putri Kusuma Wardani.

En double messieurs, une paire de jumeaux taïwanais s’est imposée face à deux Danois, les seuls Européens à avoir atteint une finale. Le double dames et le double mixte ont donné lieu à des affrontements entre joueurs chinois.

Au cours de la semaine, environ 15'000 spectateurs ont été dénombrés à la Halle Saint-Jacques.

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