Pour la deuxième fois consécutive, un golfeur suisse a réalisé l'exploit de terminer dans le top 10 de l'Omega European Masters. Joel Girrbach s'est classé 7e dimanche à Crans-Montana, à 17 coups sous le par.

Keystone-SDA ATS

Il y a un an, c'est le Bâlois Cédric Gugler qui s'était illustré en finissant le tournoi valaisan à une superbe 4e place. Cette fois-ci, c'est Joel Girrbach qui a joué les premiers rôles tout au long des quatre jours de compétition sur le Haut-Plateau. Sa régularité a payé, avec en point d'orgue une carte de 64 (-6) rendue à l'issue du 2e tour.

Grâce à sa brillante performance de ce week-end, le Thurgovien de 32 ans va gagner plus de 30 places dans l'Ordre du mérite pour se retrouver autour du 90e rang de ce classement annuel. Il devrait à nouveau obtenir sa carte pour le circuit européen la saison prochaine.

Lawrence comme en 2022

Le tournoi a été remporté par le Sud-Africain Thristan Lawrence (-22), qui s'est imposé à Crans-Montana pour la deuxième fois après 2022. Il a fêté sa cinquième victoire sur le circuit européen, la première depuis son succès en Allemagne en juin 2023.

Au final, Thristan Lawrence a devancé de deux coups un trio composé de l'Anglais Matt Wallace, du Finlandais Sami Välimäki et du Danois Rasmus Höjgaard. Deuxième meilleur Helvète, Ronan Kleu a terminé au 24e rang, à -11.