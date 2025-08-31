  1. Clients Privés
European Masters Un Suisse réalise un exploit à Crans-Montana

ATS

31.8.2025 - 17:42

Pour la deuxième fois consécutive, un golfeur suisse a réalisé l'exploit de terminer dans le top 10 de l'Omega European Masters. Joel Girrbach s'est classé 7e dimanche à Crans-Montana, à 17 coups sous le par.

Joel Girrbach a terminé 7e de l'Omega European Masters.
Joel Girrbach a terminé 7e de l'Omega European Masters.
ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 17:42

31.08.2025, 19:32

Il y a un an, c'est le Bâlois Cédric Gugler qui s'était illustré en finissant le tournoi valaisan à une superbe 4e place. Cette fois-ci, c'est Joel Girrbach qui a joué les premiers rôles tout au long des quatre jours de compétition sur le Haut-Plateau. Sa régularité a payé, avec en point d'orgue une carte de 64 (-6) rendue à l'issue du 2e tour.

Grâce à sa brillante performance de ce week-end, le Thurgovien de 32 ans va gagner plus de 30 places dans l'Ordre du mérite pour se retrouver autour du 90e rang de ce classement annuel. Il devrait à nouveau obtenir sa carte pour le circuit européen la saison prochaine.

Joel Girrbach. «A la fin, c'était comme dans un stade de football»

Joel Girrbach«A la fin, c'était comme dans un stade de football»

Lawrence comme en 2022

Le tournoi a été remporté par le Sud-Africain Thristan Lawrence (-22), qui s'est imposé à Crans-Montana pour la deuxième fois après 2022. Il a fêté sa cinquième victoire sur le circuit européen, la première depuis son succès en Allemagne en juin 2023.

Au final, Thristan Lawrence a devancé de deux coups un trio composé de l'Anglais Matt Wallace, du Finlandais Sami Välimäki et du Danois Rasmus Höjgaard. Deuxième meilleur Helvète, Ronan Kleu a terminé au 24e rang, à -11.

