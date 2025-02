La triathlète du club de Genève Imogen Simmonds est confrontée à des accusations de dopage. Comme Swiss Triathlon l'a annoncé mercredi, la jeune femme de 31 ans a livré un test antidopage positif le 8 décembre 2024, avant les championnats du monde Ironman 70.3 en Nouvelle-Zélande.

Keystone-SDA, ats ATS

La substance interdite détectée est censée favoriser l'irrigation sanguine des muscles et leur croissance, comme l'explique Simmonds dans un post Instagram détaillé. La championne d'Europe Ironman 2019 clame son innocence.

Les investigations ont révélé que son partenaire de longue date avait pris du ligandrol à l'époque concernée afin d'optimiser son propre corps, mais à son insu.

Un échantillon de cheveux a confirmé ce que dit Simmonds. Le résultat de son test s'est révélé négatif, alors que la présence de ligandrol a été détectée chez son partenaire. Au vu des circonstances, notamment un test antidopage négatif six jours avant et 22 jours après l'échantillon positif, son équipe estime que la cause de la transmission est l'échange de fluides corporels par le biais de «relations intimes».