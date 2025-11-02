  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Un troisième succès d'affilée pour les Rockets

ATS

2.11.2025 - 07:20

Battus lors de leurs deux premiers matches de la saison, les Rockets de Clint Capela ont rectifié le tir. Houston a dominé les Celtics 128-101 samedi à Boston pour signer une troisième victoire consécutive en NBA.

Keystone-SDA

02.11.2025, 07:20

02.11.2025, 07:54

Clint Capela a scellé le score dans cette rencontre en inscrivant le deuxième lancer-franc dont il a bénéficié à 36''4 de la fin. L'intérieur genevois a terminé ce match avec 4 points, tous inscrits dans le quatrième quart-temps alors que les titulaires étaient ménagés, et 10 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet.

Le meilleur marqueur du match fut la star des Rockets Kevin Durant, qui a inscrit 26 points dans les trois premiers quart-temps avant de regagner définitivement le banc. Son équipe a fait la différence en première mi-temps (66-48) avant de «tuer» le match dans un troisième quart remporté 31-24.

Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi samedi leur quatrième défaite consécutive, la cinquième en six matches, en s'inclinant 125-94 à domicile face au Magic d'Orlando. L'ailier valaisan a inscrit 17 points pour terminer meilleur marqueur de son équipe, alors que Paolo Banchero (28 points) et Franz Wagner (25 points) ont brillé dans le camp floridien.

Les plus lus

Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
«Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Des prisonniers nord-coréens en Ukraine souhaitent faire défection
Heidi Klum surpasse tous ses précédents spectacles d'Halloween