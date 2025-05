Isaac Del Toro est le premier Mexicain à porter la Maglia Rosa du Giro d'Italia, à seulement 21 ans. Certains se demandent déjà si un nouveau Tadej Pogacar ne serait pas en train de se révéler.

Isaac Del Toro est le premier Mexicain à porter la Maglia Rosa du Giro d'Italia.

Del Toro n'a pas remporté l'étape de dimanche, une mini-édition de la classique printanière des Stade Bianche, mais il a fait très forte impression au côté de son prestigieux compagnon d'échappée Wout van Aert. Il portera donc la tunique rose mardi après la deuxième journée de repos.

«Torito» est déjà entré dans l'histoire en devenant le premier Mexicain à pointer en tête du classement général du Tour d'Italie. «Quand j'étais enfant, tout le monde voulait porter ce maillot, et maintenant je l'ai. C'est incroyable», a déclaré Del Toro.

Interrogé sur ses chances de gagner ce Giro, le Mexicain, hésitant, préférait toutefois botter en touche: «rêver est gratuit. Je ne sais pas. J'ai déjà besoin de passer une bonne nuit et on verra», a-t-il lâché. «On verra comment cela se passera lors de la deuxième et de la troisième semaine», a-t-il ajouté.

«Juan et Adam restent les leaders»

Isaac Del Toro ne se voit de toute manière pas (encore?) comme le leader de l'équipe UAE à la place de Juan Ayuso ou d'Adam Yates. «Pour moi Juan et Adam restent les leaders. J'ai beaucoup de respect pour eux», a-t-il lâché.

«Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire le job sur une course de trois semaines, alors que c'est une nouvelle expérience pour moi», a déclaré dimanche en conférence de presse le jeune grimpeur de 21 ans, qui dispute seulement son deuxième grand Tour après la Vuelta l'an dernier.

Énorme talent, Del Toro, vainqueur en 2023 du Tour de l'Avenir, le Tour des France des espoirs, dispose d'une avance confortable de 1'13 au classement général sur Ayuso, principal favori avec Primoz Roglic de ce Tour d'Italie où l'Espagnol est à la base le vrai leader d'UAE. Adam Yates est quant à lui 9e à 2'01.

«Oui, certes, je suis dans une bonne situation. Il faut voir si je peux refaire un truc de fou. Mais si Juan et Adam ont de bonnes jambes, je vais rouler pour eux sans hésiter, même avec le maillot rose sur le dos», a insisté Del Toro, qui subira un test mardi à l'occasion du premier contre-la-montre entre Lucques et Pise.

«Un seul Tadej»

L'histoire du cyclisme regorge d'exemples où des équipes doivent gérer, avec plus ou moins de bonheur, l'émergence d'un jeune talent et la coexistence avec ses leaders désignés. Mais le style de course offensif de Del Toro amène forcément des parallèles avec le champion du monde Tadej Pogacar, son coéquipier.

La Team UAE veut néanmoins le développer en douceur, au même titre que l'Argovien Jan Christen, et dans l'ombre de l'ogre Tadej Pogacar. Désormais sous contrat jusqu'en 2029, Isaac Del Toro n'est pas supposé jouer les premiers rôles sur ce Giro.

Tout va parfois plus vite que prévu, comme cela avait été le cas pour Pogacar, vainqueur du Tour de France à 21 ans. Mais chez UAE, on refuse catégoriquement les comparaisons: «Il n'y a qu'un seul Tadej, et nous devons laisser à Isaac le temps de se développer», a souligné le manager de l'équipe Joxean Fernandez.