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Mondiaux de curling Sur un nuage, les Suissesses s'offrent un onze consécutif !

ATS

21.3.2026 - 06:45

L'équipe de Suisse a conclu le Round Robin du championnat du monde dames de Calgary sur une 11e victoire consécutive vendredi.

Xenia Schwaller et son équipe ont conclu le Round Robin sur un 11e succès d'affilée
Xenia Schwaller et son équipe ont conclu le Round Robin sur un 11e succès d'affilée
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 06:45

21.03.2026, 08:30

La skip Xenia Schwaller et ses équipières se sont imposées 7-3 devant la Suède, qu'elles pourraient retrouver au stade des demi-finales.

Mondial de curling. Les Suissesses joueront les médailles à Calgary !

Mondial de curlingLes Suissesses joueront les médailles à Calgary !

Les néophytes Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller, dont la seule défaite dans cette phase préliminaire a été concédée lors de son premier match face au Japon, ont maîtrisé leur sujet face à la Suède d'Isabelle Wranaa.

Tout en maîtrise

Les joueuses du CC Grasshopper Club Zurich ont pris d'entrée les commandes avec un coup de deux dans le premier end. Elles ont assommé leurs adversaires en inscrivant trois points dans la sixième manche pour mener 6-2. La Suède a abandonné après le huitième end.

Mondial de curling. Irrésistibles, les Suissesses balaient les Australiennes

Mondial de curlingIrrésistibles, les Suissesses balaient les Australiennes

Les Suissesses pourraient donc retrouver les Suédoises en demi-finales samedi (dès 23h heure suisse). Quatrième du Round Robin, la Suède se mesurera en quart de finale à la Corée du Sud, que la Suisse avait difficilement battue 7-6 dimanche dernier.

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