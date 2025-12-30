  1. Clients Privés
NBA Une 3e victoire d'affilée pour les Rockets de Clint Capela

ATS

30.12.2025 - 07:30

Clint Capela et les Rockets ont cueilli un troisième succès d'affilée lundi en NBA, le 20e au total en 30 matches joués cette saison. Houston a battu les Indiana Pacers 126-119.

Keystone-SDA

30.12.2025, 07:30

30.12.2025, 09:13

Kevin Durant a une nouvelle fois porté les Rockets, inscrivant 30 points tout en réussissant 6 rebonds et 5 passes décisives. Jabari Smith (21 points, 10 rebonds) et Amen Thompson (20 points, 8 rebonds, 7 assists) ont également brillé dans le camp de Houston.

Aligné durant 13 minutes en l'absence du pivot no 1 Alperen Sengun, Clint Capela a cumulé 6 points et 7 rebonds pour une équipe de Houston qui a forcé la décision en concluant le troisième quart sur un partiel de 16-4 pour reprendre 27 points d'avance. Et pour infliger une 9e défaite consécutive aux Pacers.

Toujours privés de Kyshawn George (touché à la hanche), les Wizards ne sont en revanche pas parvenus à enchaîner un troisième succès consécutif, s'inclinant 115-101 face aux Phoenix Suns. Mais, avec désormais 7 victoires pour 24 défaites, Washington a cédé la lanterne rouge de la Ligue aux Pacers dont le bilan est de 6-27.

