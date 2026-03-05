  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vilaine chute en NBA Inquiétude pour le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser

ATS

5.3.2026 - 07:57

Coup dur pour Yanic Konan Niederhäuser. Le «rookie» des Clippers s'est blessé au pied droit mercredi dans un match gagné 130-107 par Los Angeles face aux Indiana Pacers.

Keystone-SDA

05.03.2026, 07:57

Le pivot fribourgeois est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse, après moins de quatre minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Niederhäuser, qui avait réussi 6 points, 4 rebonds et 2 contres avant de se blesser, est d'ores et déjà forfait pour les deux matches à l'extérieur que son équipe va disputer vendredi et samedi soir. La nature exacte de sa blessure n'était dans l'immédiat pas connue, ni la durée de son indisponibilité.

Ce coup du sort n'a pas empêché les Clippers de cueillir leur troisième victoire consécutive, et d'infliger aux Pacers un septième revers d'affilée. L.A., qui a une nouvelle fois pu compter sur Kawhi Leonard (29 points et 8 rebonds en 23' de jeu) pour faire la différence, conforte ainsi sa place dans le top 10 à l'Ouest.

4e Suisse à jouer en NBA. «On lui a fait confiance et là... on est à L.A.» - Niederhäuser vit son rêve en famille

4e Suisse à jouer en NBA«On lui a fait confiance et là... on est à L.A.» - Niederhäuser vit son rêve en famille

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA

Le Suisse Yanic Konan Niederhäuser vit un rêve en NBA

Le basketteur fribourgeois nous raconte son aventure à Los Angeles, où il est en train de se faire une place en NBA. Sélectionné pour le Rising Star Challenge, le joueur des Clippers gravit les échelons petit à petit.

25.02.2026

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète