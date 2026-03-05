Coup dur pour Yanic Konan Niederhäuser. Le «rookie» des Clippers s'est blessé au pied droit mercredi dans un match gagné 130-107 par Los Angeles face aux Indiana Pacers.

Yanic Konan Niederhäuser lands awkwardly off the chasedown block, as his foot was carried during it (with replays). He is helped to the locker room, did not return.



Poor guy :( pic.twitter.com/vnzzEPKlJZ — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 5, 2026

Keystone-SDA ATS

Le pivot fribourgeois est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse, après moins de quatre minutes de jeu dans le deuxième quart-temps. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Niederhäuser, qui avait réussi 6 points, 4 rebonds et 2 contres avant de se blesser, est d'ores et déjà forfait pour les deux matches à l'extérieur que son équipe va disputer vendredi et samedi soir. La nature exacte de sa blessure n'était dans l'immédiat pas connue, ni la durée de son indisponibilité.

Ce coup du sort n'a pas empêché les Clippers de cueillir leur troisième victoire consécutive, et d'infliger aux Pacers un septième revers d'affilée. L.A., qui a une nouvelle fois pu compter sur Kawhi Leonard (29 points et 8 rebonds en 23' de jeu) pour faire la différence, conforte ainsi sa place dans le top 10 à l'Ouest.