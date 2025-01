Clint Capela et Kyshawn George ont tous deux connu la défaite samedi en NBA. Le Genevois et les Hawks ont été battus 117-94 par Toronto, alors que le Valaisan et les Wizards se sont inclinés 119-109 à Phoenix.

Keystone-SDA, ats ATS

Absent deux jours plus tôt face aux mêmes Raptors en raison d'une douleur au genou droit, Clint Capela a eu droit à 14 minutes de jeu samedi. L'intérieur meyrinois a réussi 5 points et 4 rebonds en sortant du banc, pour un différentiel de -9.

Cette 4e défaite consécutive, la 23e en 45 matches, fait reculer les Hawks au 9e rang de la Conférence Est. Les Hawks doivent qui plus est composer sans leur deuxième meilleur marqueur Jalen Johnson, touché à une épaule jeudi face à Toronto.

Plus mauvaise équipe de la Ligue, Washington a pour sa part subi samedi à Phoenix un 13e revers consécutif, le 38e en 44 parties disputées cette saison. De retour dans le cinq de base des Wizards, le «rookie» Kyshawn George a cumulé 5 points et 6 rebonds en 32 minutes passées sur le parquet, avec un différentiel de +6.