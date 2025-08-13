La 4e édition du Tour de Romandie féminin (TDRF) se tiendra de vendredi à dimanche sur les routes vaudoises et valaisannes. Tour d'horizon des enjeux sportifs et organisationnels de l'évènement avec Richard Chassot, directeur de l'épreuve.

Le Tour de Romandie féminin, présidé par Richard Chassot, innove pour sa 4e édition. KEYSTONE

Sur la course à étapes de trois jours, l'organisation propose un tracé «suffisamment attractif pour cette deuxième partie de saison avec les Mondiaux en point de mire, sans faire quelque chose de trop dur au sortir du Tour de France Femmes», a détaillé Richard Chassot lors de la présentation du TDRF. L'épreuve fait par ailleurs l'objet d'un test supervisé par l'UCI, qui vise un meilleur suivi GPS des athlètes afin d'éviter de perdre un temps précieux en cas d'accident.

Un premier chrono pour le TDRF

Le chrono de 4,4 km de long avec près de 300 m de dénivelé promet de faire sortir du bois les favorites dès la 1re étape entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. C'est la grande nouveauté de cette édition du TDRF, qui n'avait jamais connu de contre-la-montre lors de ses trois précédentes éditions.

«C'est difficile de placer un chrono sur trois jours. Mais je ne voulais pas plomber le classement général après une étape, c'est pourquoi il est si court», précise le Fribourgeois. Samedi, l'étape ralliant Conthey à La Tzoumaz sera décisive. Après 110 kilomètres dans la Vallée du Rhône, les coureuses s'affronteront sur une montée finale de plus de 1000 m de dénivelé. «On veut des ascensions finales qui soient dures, on veut que ça dynamite la course», martèle Richard Chassot.

Un avenir écrit en pointillé

En l'absence de la Bernoise Marlen Reusser et de la Néerlandaise Demi Vollering, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma est favorite dans la course au maillot jaune. Côté suisse, la Genevoise Elise Chabbey a coché la dernière étape de ce TDRF. Disputée autour d'Aigle, celle-ci semble réservée aux baroudeuses avec cinq ascensions pour un total de 1404 m de dénivelé répartis sur 122,1 km.

L'avenir de l'épreuve est cependant en suspens. «Le cyclisme vit essentiellement sur le sponsoring, et lorsque l'économie va moins bien, c'est plus compliqué pour nous», acte Richard Chassot, qui s'estime chanceux de pouvoir «compter sur des soutiens fidèles».

La maîtrise des charges de l'évènement est un défi constant. Le spectacle offert aux gens au bord des routes est néanmoins une source de revenus en moins par rapport aux autres sports. «Et nous ne pouvons pas non plus nous reposer sur les droits TV, car les coûts de production sont plus élevés que les revenus», conclut le directeur du TDRF.