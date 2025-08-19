Pour sa 50e édition mercredi soir à la Pontaise (20h), Athletissima propose une fois encore un très beau plateau. Les courses de 800 m, dames et messieurs, promettent beaucoup.

Audrey Werro améliora-t-elle son record de Suisse du 800 m à Athletissima. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Est-ce que le public lausannois peut vivre un quatrième record du monde après ceux de Leroy Burrell en 1994 (100 m), Yelena Isinbayeva en 2005 (perche) et Liu Xiang en 2006 (110 m haies) ? Possible. Dans quelle discipline ? Le 800 m masculin où le favori numéro un s'appelle Emmanuel Wanyonyi. L'année passée, le tout frais champion olympique avait profité de son pic de forme pour couper la ligne en 1'41''11, à seulement 0''20 du record du monde de David Rudisha. Le Kényan de 21 ans était devenu le deuxième homme le plus rapide sur la distance, égalant la légende Wilson Kipketer.

Wanyonyi détient les trois meilleurs temps de l'année et une MPM de 1'41''44 à Monaco en juillet. Avec le Canadien Marco Arop et les Américains Joey Hosh et Bryce Hoppel, le Kényan aura une belle concurrence pour le pousser. Présent également sur cette course, le Zurichois de 24 ans Ivan Pelizza aura la chance de partager la scène avec les meilleurs du monde.

Audrey Werro pour un record ?

Sur le double tour de piste féminin, le public aura les yeux rivés sur Audrey Werro et sur Keely Hodgkinson. Dans une course très relevée, la Fribourgeoise de 21 ans aura certainement la possibilité d'améliorer son record de Suisse (1'57''25) et descendre pourquoi pas sous les 1'57. Mais pour la victoire, difficile d'imaginer une autre lauréate que Hodgkinson. La championne olympique britannique de 23 ans évolue un ton au-dessus, comme en témoignent ses 1'54''74 réussis en Pologne il y a quelques jours. Sa dauphine, la Kényane Lilian Odira, a obtenu la 2e meilleure performance mondiale de l'année en 1'56''52, soit près de deux secondes derrière.

Même si la lumière se trouve sur le demi-fond, les courses de sprint vaudront le détour et notamment les 100 et 110 m haies. La recordwoman de Suisse Ditaji Kambundji fera face à une concurrence extrêmement relevée, puisqu'avec ses 12''43 cette saison elle sera la moins rapide des huit coureuses engagées ! Forte de ses 12''19 réussis samedi à Chorzow, la championne olympique Masai Russell se profile comme la super favorite.

Chez les messieurs, Jason Joseph devra lui se battre face à une cohorte américaine emmenée par le meilleur performeur mondial, Cordell Tinch (12''87).

Plusieurs forfaits

A noter que le meeting a dû faire face cette année à plusieurs forfaits de dernière minute comme celui de Julien Alfred. Annoncée sur 200 m pour un duel attendu avec Shericka Jackson, la sprinteuse de Sainte-Lucie, championne olympique sur 100 m, a renoncé à ses participations aux meetings Silesia et Athletissima.

Présent en Pologne où il a dominé Noah Lyles sur 100 m (9''87 contre 9''90), le Jamaïcain Kishane Thompson a lui aussi préféré éviter la réunion vaudoise pour se soigner. Il faut dire qu'avec les Mondiaux de Tokyo agendés du 13 au 21 septembre prochains, les athlètes ne veulent courir aucun risque.

Lyles aura tout de même des adversaires redoutables sur le tartan ultra rapide de la Pontaise. Les Jamaïcains Seville (9''83) et Blake (9''88) ou encore l'Américain Courtney Lindsey (9''82) ont tous fait mieux que le champion olympique cet été (9''90) sur la ligne droite.