Le Tour de Romandie débute mardi à Villars-sur-Glâne. Le prodige slovène Tadej Pogacar (UAE) est à la fois le favori annoncé et la plus grande attraction de cette 79e édition qui se terminera dimanche.

La victoire sur le Tour de Romandie tend-elle les bras à Tadej Pogacar ? KEYSTONE

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño ATS

Les meilleures équipes cyclistes au monde s'apprêtent à sillonner les routes romandes. Décryptage des principaux enjeux d'une édition où l'actuel meilleur cycliste du monde rêve d'ajouter une nouvelle épreuve à son formidable palmarès.

Plus de 14'000 m de dénivelé

Hormis le prologue inaugural, les étapes de cette édition présentent un fort dénivelé, n'offrant aucun répit à ses protagonistes. Avec plus de 14'000 m de relief répartis en cinq jours, les organisateurs ont fait la part belle aux grimpeurs.

Dès mercredi autour de Martigny, certains pourraient perdre des plumes dans la longue montée vers Ovronnaz. Après deux étapes où les puncheurs auront leur chance, le peloton retournera en terre fribourgeoise pour l'étape-reine de ce TdR: le tracé entre Broc et Charmey (149,6 km) samedi s'annonce décisif en vue du classement général de ce TdR, avec notamment la triple ascension de l'exigeant col du Jaun en point d'orgue.

L'ultime étape entre Lucens et Leysins donnera une dernière opportunité de glaner de précieuses secondes, même si la montée finale semble trop régulière pour créer de grosses différences entre les favoris.

Qui pour bousculer Pogacar?

En l'absence de ses rivaux Jonas Vingegaard et Paul Seixas, Tadej Pogacar compte bien s'imposer à l'occasion de sa première participation sur la boucle romande. Paris – Roubaix excepté, le quadruple vainqueur du Tour de France a remporté toutes les courses sur lesquelles il s'est aligné en 2026. Celui qui s'est imposé pour la première fois sur Milan – San-Remo fin mars arrive en Suisse pour entamer sa préparation en vue du Tour de France, qu'il espère remporter une cinquième fois en juillet.

Parmi ses adversaires annoncés, l'Allemand Florian Lipowitz sort du lot avec sa deuxième place début avril au classement général du Tour du Pays basque, derrière la promesse Seixas. Le vainqueur du maillot blanc de meilleur jeune du dernier Tour de France devrait être le chef de file de la formation Redbull Hansgrohe, avec à ses côtés le quadruple vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic, peu en vue en 2026. Le Britannique Oscar Onley (Ineos Grenadiers) et le Français Lenny Martinez (Barhain Victorious) ont également les armes pour se glisser dans la lutte pour le maillot jaune.

Mauro Schmid en forme

Mauro Schmid (Jayco AIUIa) s'avance pour sa part comme étant le meilleur atout suisse du moment. Deuxième de la Flèche Wallone mercredi, le champion de Suisse en titre a par ailleurs démontré ses qualités sur les courses à étapes, en s'adjugeant le général de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali il y a un mois. La formation suisse Tudor Pro Cycling présente les cinq autres coureurs à croix blanche en lice, à savoir Yannis Voisard, Fabian Lienhard, Joel Suter, Roland Thalmann et Robin Donzé.