NBA Kyshawn George marque 20 points en vain

ATS

23.1.2026 - 07:05

Washington a concédé jeudi sa 8e défaite d'affilée en NBA, la 33e en 43 matches joués cette saison. Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi des Nuggets (107-97), qui étaient pourtant privés pour un 13e match consécutif de la superstar Nikola Jokic (blessure à un genou).

Keystone-SDA

23.01.2026, 07:05

23.01.2026, 07:18

Kyshawn George a brillé dans cette partie, cumulant 20 points, 12 rebonds et 7 assists. L'arrière valaisan a toutefois manqué d'adresse, ne rentrant que 6 de ses 17 tirs (2/6 à 3 points). Les Wizards n'ont d'ailleurs réussi que 38% de leurs tirs (32/84) jeudi.

Washington n'a pourtant rien lâché, recollant à 83-83 à 9'22 de la fin après avoir accusé 9 points de retard au troisième quart. Mais les Dever Nuggets ont repris pour de bon les commandes en signant alors un partiel de 9-0.

Clint Capela a également connu la défaite jeudi avec les Rockets, qui se sont inclinés 128-122 après prolongation à Philadelphie. L'intérieur genevois de Houston n'a réussi que 2 points (à 1/4 au tir) en 15' de jeu, mais il a tout de même capté 7 rebonds.

Sans Yanic Konan Niederhäuser resté sur le banc, les Clippers ont quant à eux dominé les Lakers 112-104 dans le derby de Los Angeles. Kawhi Leonard (28 points) et Ivica Zubac (18 points, 19 rebonds) ont brillé dans le camp des Clippers, qui ont remporté 14 de leurs 17 derniers matches.

