NBA Malgré Kyshawn, Washington enchaîne une 8e défaite

ATS

9.11.2025 - 07:06

Le retour de Kyshawn George, malade et forfait la veille face à Cleveland, n'a pas suffi aux Wizards pour renouer avec la victoire samedi en NBA.

Keystone-SDA

09.11.2025, 07:06

09.11.2025, 08:20

Washington s'est incliné 111-105 face aux Dallas Mavericks pour subir leur huitième défaite consécutive.

Présent dans le cinq de base, Kyshawn George a cumulé 10 points (à 3/9 au tir), 3 assists, 2 rebonds et 1 interception. L'ailier valaisan a terminé cette partie, dont le meilleur marqueur fut l'ailier des Mavs Naji Marshall (30 points en sortant du banc), avec un différentiel de -1.

NBA. Les Spurs stoppent l’élan des Rockets de Capela

NBALes Spurs stoppent l’élan des Rockets de Capela

Cette défaite est la neuvième pour les Wizards en dix matches, dont la seule victoire de la saison a été enregistrée à Dallas le 24 octobre. Washington n'a toujours pas remporté la moindre victoire sur son parquet depuis le début de cet exercice 2025/26.

Le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a par ailleurs fait ses débuts en G-League, l'antichambre de la NBA, samedi. Le Fribourgeois a réussi 10 points, 12 rebonds, 4 assists et 3 contre dans un match gagné 102-97 par les San Diego Clippers face aux Stockton Kings. Il a fini avec un impressionnant différentiel de +22.

