Spécialiste française du 1’500 m, Aurore Fleury a été suspendue six mois pour avoir parié avec succès en juin 2024 sur la victoire de son amie Alice Finot sur le 3’000 m steeple des Championnats d'Europe d'athlétisme, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme.

Aurore Fleury (ici en 2022) a été suspendue six mois pour avoir parié avec succès sur la victoire d’une coéquipière. IMAGO/Independent Photo Agency

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'AIU a suspendu Aurore Fleury pour six mois à partir du 1er septembre 2025 pour violation du code de conduite en matière d'intégrité de World Athletics et des règles relatives à la manipulation des compétitions sportives», a écrit sur X l'AIU, instance plus habituée à sanctionner des violations aux règles antidopage.

Comme le détaille l'AIU dans sa décision publiée jeudi, Aurore Fleury, spécialiste du 1’500 m qui compte plusieurs sélections à son actif, la dernière en 2022, a parié sur la victoire de son amie Alice Finot en finale du 3’000 m steeple des championnats d'Europe d'athlétisme en juin 2024. Finot avait effectivement remporté la course.

«L'athlète a parié 2’000 euros sur sa coéquipière, et a gagné 5’000 euros», note l'AIU. Or, selon les règlements de la Fédération internationale d'athlétisme, «toute forme de pari lié à une épreuve ou une compétition d'athlétisme» est interdit et ce, que «la personne concernée participe ou non directement à l'épreuve ou à la compétition en question.»

Des torts reconnus

Selon la décision de l'AIU publiée jeudi, Aurore Fleury a bien reconnu avoir parié lors de ces championnats d'Europe mais a affirmé qu'elle n'était pas au courant qu'il s'agissait d'une violation des règles «dans la mesure où elle ne participait plus aux compétitions en tant que membre de l'équipe de France depuis août 2022».

L'AIU a toutefois estimé qu'il y avait bien une infraction «sans lien avec le dopage» et a donc suspendu l'athlète pour six mois, jusqu'au 1er mars 2026. Aurore Fleury a également été condamnée à une amende de 3’000 euros «correspondant aux profits réalisés grâce aux paris», «à verser à une oeuvre caritative de son choix». Elle devra aussi suivre une formation en ligne du CIO concernant la prévention de la manipulation des compétitions.

Championne de France du 1’500 m en 2021, Aurore Fleury (32 ans) a été deux fois vice-championne d'Europe de cross avec ses coéquipiers du relais mixte (2019, 2021). Sa dernière sélection remonte aux Jeux méditerranéens en juin 2022, où elle avait été titrée sur 1’500 m.