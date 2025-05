L'Italien Lorenzo Fortunato a remporté la 2e étape du Tour de Romandie, en boucles autour de La Grande Béroche (157 km). Le Français Alex Baudin a pour sa part pris le maillot jaune.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Fortunato (28 ans) a devancé ses quatre compagnons d'échappée au terme d'une étape riche en rebondissements. Le coureur de l'équipe Astana l'a emporté avec 2 secondes d'avance sur Baudin, les Belges Junior Lecerf et Lennert van Eetvelt ainsi que l'Espagnol Juan Pedro Lopez.

«A 1 km de l'arrivée, je me suis dit : ‘Soit je pars maintenant et je gagne, soit je finis dernier’, donc j'ai tout donné et ça a fonctionné», a raconté le vainqueur du jour en conférence de presse. «Je suis très content de gagner une étape pour mon premier Tour de Romandie, sur ces belles routes et dans de belles conditions.»

Les favoris ne s'entendent pas

Vedette de ce Tour de Romandie, Remco Evenepoel a pris la 6e place à 56 secondes de Fortunato. Comme les autres favoris au classement général, le double champion olympique s'est fait surprendre après la dernière difficulté du jour, la redoutable montée de Chaumont (3 km à 11,9% de moyenne), que le peloton avait déjà empruntée lors de la 1re étape.

A la suite du travail de ses coéquipiers, qui ont mis fin aux espoirs de la première échappée, Evenepoel a placé une attaque sur les derniers hectomètres de l'ascension. Une accélération insuffisante pour creuser l'écart avec les autres candidats à la victoire finale.

Cinq hommes ont ensuite profité de la situation au sein de ce groupe d'une quinzaine de coureurs pour s'échapper le long du littoral neuchâtelois. Ils ont rapidement pris plus d'une minute d'avance sur les favoris, qui n'ont pas su s'entendre pour revenir sur la tête.

Top 10 dans le viseur

Au sein du quintet, c'est donc Fortunato qui a été le plus malin, profitant d'un moment de flottement pour filer vers la victoire à 1200 mètres de la ligne d'arrivée, à Saint-Aubin (La Grande Béroche). L'Italien a ainsi conquis sur les routes neuchâteloises le 6e succès de sa carrière professionnelle, le plus marquant depuis sa victoire d'étape sur le Giro en 2021.

«Je suis venu ici avec l'idée de terminer dans le top 10 du classement général. Je sais que je vais perdre du temps dimanche lors du contre-la-montre donc je suis content d'avoir pu prendre un peu d'avance aujourd'hui», a expliqué Fortunato.

Il n'a en revanche pas fait coup double pour revêtir le maillot jaune du sprinter Matthew Brennan, qui a franchi la ligne avec plus de onze minutes de retard. Le costume de leader est revenu à Baudin, qui compte 5 secondes d'avance sur Lecerf et 6 sur van Eetvelt, tandis que Fortunato et Lopez sont à 17 secondes. Tous les favoris annoncés comptent entre 52 secondes (Evenepoel) et 1'14'' (Vlasov) de débours.

Jan Christen abandonne

S'il s'accroche comme il l'a fait dans la montée de Chaumont, le Français de l'équipe EF, a de bonnes chances de conserver son bien vendredi lors de la 3e étape, une boucle avec départ et arrivée à Cossonay. Le parcours sera long de 181 km, avec pour principale difficulté l'ascension du col du Mollendruz, dont le sommet se situera à 40 km de l'arrivée.

A noter que l'Argovien Jan Christen, coéquipier de luxe du Portugais Joao Almeida au sein de l'équipe UAE, a abandonné très tôt dans l'étape. Le grand espoir du cyclisme suisse, déjà en difficulté mercredi sur les pentes de Chaumont, est malade depuis quelques jours, a annoncé son équipe.