Biathlon Après ses JO réussis, Meier surfe sur une belle lancée

ATS

5.3.2026 - 18:45

Lea Meier a pris une excellente 7e place lors de l'épreuve individuelle (15 km) de Kontiolahti, mardi en Finlande. La biathlète grisonne signe ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde.

Lea Meier poursuit sur sa lancée des Jeux olympiques (archives).
Lea Meier poursuit sur sa lancée des Jeux olympiques (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.03.2026, 18:45

05.03.2026, 18:58

Lea Meier est la grande révélation de l'équipe de Suisse de biathlon cet hiver. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché le seul diplôme dans une course individuelle (7e).

JO 2026 - Biathlon. Un Suédois en or sur la poursuite, les Suisses largués

JO 2026 - BiathlonUn Suédois en or sur la poursuite, les Suisses largués

La Grisonne a donc égalé cette performance en Finlande, trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire. Son meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe du monde était une 12e place.

Une minute qui coûte chère

Et sans la minute de pénalité qu'elle a écopée lors du premier tir debout, Lea Meier aurait même pu se battre pour une place sur le podium. Elle a finalement terminé à 1''50 de la Suédoise Elvira Oeberg.

JO 2026 - Biathlon. Médailles en vue ? Questions cruciales pour les Rouge et Blanc

JO 2026 - BiathlonMédailles en vue ? Questions cruciales pour les Rouge et Blanc

Les quatre autres Suissesses ont de leur côté déçu en ne réussissant pas à se classer parmi les 40 premières.

