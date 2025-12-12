  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski de fond à Davos Malgré l’absence des leaders, une belle quatrième place suisse

ATS

12.12.2025 - 18:57

Noe Näff et Janik Riebli ont livré la marchandise lors du sprint par équipes des épreuves Coupe du monde de Davos.

Janik Riebli, auteur d’une prestation solide à Davos (archives).
Janik Riebli, auteur d’une prestation solide à Davos (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 18:57

Le duo suisse a pris une belle quatrième place. En l’absence de Valerio Grond malade, Noe Näff et Janik Riebli sont restés à une demi-seconde d’un podium qui semblait un objectif presque démesuré.

Ski de fond à Davos. Les cadors suisses font l’impasse sur le sprint par équipes

Ski de fond à DavosLes cadors suisses font l’impasse sur le sprint par équipes

Chez les dames

Chez les dames, l’absence de Nadine Fähndrich qui entend privilégier dans les Grisons les épreuves individuelles a pesé lourd.

Ski de fond. Nadine Fähndrich lance son hiver avec une belle perf’ en sprint

Ski de fondNadine Fähndrich lance son hiver avec une belle perf’ en sprint

Anja Weber et Fabienne Alder ont, ainsi, dû se contenter de la 11e place. Loin des Suédoises Maja Dahlqvist et Jonna Sundling qui ont maitrisé leur sujet pour justifier leur statut de favoris. Chez les hommes aussi, la logique a été pleinement respectée avec la victoire attendue des Norvégiens Erik Valnes et Johannes Klaebo.

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Procès Péchier : perpétuité requise contre «le docteur la mort»
«Meurtre psychologique» - L’avocate générale s’effondre
«Ça ferme le clapet à tous ceux qui ont eu des doutes»
Des nouvelles de Michelle Gisin après sa lourde chute à St-Moritz