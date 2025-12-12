Noe Näff et Janik Riebli ont livré la marchandise lors du sprint par équipes des épreuves Coupe du monde de Davos.

Janik Riebli, auteur d’une prestation solide à Davos (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le duo suisse a pris une belle quatrième place. En l’absence de Valerio Grond malade, Noe Näff et Janik Riebli sont restés à une demi-seconde d’un podium qui semblait un objectif presque démesuré.

Chez les dames

Chez les dames, l’absence de Nadine Fähndrich qui entend privilégier dans les Grisons les épreuves individuelles a pesé lourd.

Anja Weber et Fabienne Alder ont, ainsi, dû se contenter de la 11e place. Loin des Suédoises Maja Dahlqvist et Jonna Sundling qui ont maitrisé leur sujet pour justifier leur statut de favoris. Chez les hommes aussi, la logique a été pleinement respectée avec la victoire attendue des Norvégiens Erik Valnes et Johannes Klaebo.