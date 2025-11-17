  1. Clients Privés
«Nous sommes dévastés» Une championne paralympique décède à l’âge de 28 ans

Nicolas Larchevêque

17.11.2025

La médaillée d'or de cyclisme paralympique australienne Paige Greco est décédée dimanche à l'âge de 28 ans, après un «problème médical soudain», a annoncé sa famille lundi.

Paige Greco (ici aux Mondiaux 2025 en Belgique) est décédée dimanche à l'âge de 28 ans.
Paige Greco (ici aux Mondiaux 2025 en Belgique) est décédée dimanche à l'âge de 28 ans.
IMAGO/SW Pix

Agence France-Presse

17.11.2025, 07:25

Paige Greco avait battu son propre record du monde en remportant la victoire en poursuite individuelle sur 3’000 m dans la catégorie C1-C3 aux Jeux de Tokyo en 2021. Elle a ensuite ajouté une médaille de bronze dans la course sur route et le contre-la-montre C1–3, consolidant ainsi son statut de compétitrice de haut niveau à la fois sur piste et sur route.

La jeune femme est décédée dimanche, chez elle, dans la ville d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie.

«Bien que nous soyons dévastés par sa perte, nous sommes incroyablement fiers de la personne qu'elle était et de la manière dont elle représentait l'Australie», a déclaré sa mère, Natalie Greco, dans un communiqué publié par la Fédération australienne de cyclisme (AusCycling). «Paige chérissait les liens qu'elle avait tissés grâce à son sport, et nous trouvons du réconfort en sachant à quel point elle était aimée.»

Paige Greco a remporté de nombreux titres dans des compétitions d'envergure mondiale. En août dernier, elle avait décroché la médaille de bronze lors du championnat du monde de course sur route paralympique en Belgique.

