L’entraîneur national vote Jan Christen pour le prochain Tour de Suisse dont le départ sera donné dimanche. «Il a une chance pour le général. Son explosivité peut faire merveille», s’enflamme Michael Schar.

Jan Christen, coureur cycliste suisse (UAE Team Emirates), progresse très rapidement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Troisième du Tour de Norvège, l’Argovien de 20 ans est un coureur «atypique» selon Michael Schar. La question toutefois réside dans sa liberté de manoeuve au sein de la formation UAE dont le leader sera Joao Almeida. L’an dernier, le Portugais avait pris la deuxième place de l’épreuve derrière le Britannique Adam Yates.

Fabian Cancellara est le dernier Suisse victorieux de la boucle nationale. Depuis seize ans, Steve Morabito, Mathias Frank et Stefan Küng ont tenu les premiers rôles sans toutefois marcher vraiment sur les pas de l’actuel patron de la formation Tudor. L’an dernier, le directeur du Tour Olivier Senn avait admis que le parcours avait été trop sélectif pour les coureurs suisses avec quatre arrivées en altitude.

Hirschi à son meilleur niveau

Cette fois, les baroudeurs auront la part belle. On veut penser ainsi à Jan Christen, mais aussi à Marc Hirschi qui n’avait pas donné toutes les assurances souhaitées pour une sélection au récent Tour d’Italie. «Marc est, je crois, revenu à son meilleur niveau, glisse Michael Schar. Il peut vraiment réussir un grand Tour de Suisse.» Les dernières victoires d’étapes – en ligne – des Suisses remontent à 2021 avec les succès de Stefan Bisegger à Gstaad et du regretté Gino Mäder à Andermatt.

Le contre-la-montre en côte du dernier jour à Emmetten Stockhütte ne servira pas les desseins de Stefan Bisegger et de Stefan Küng. Les deux rouleurs thurgoviens devront ainsi sortir de leur zone de confort pour peser sur la course. Mauro Schmid, Silvan Dillier, Johan Jacobs et Fabio Christen complèteront le contingent des coureurs suisses pour ce Tour qui n’empruntera les routes romandes cette année.

Forfait de Mattias Skjelmose

Mattias Skjelmose ne sera pas au départ du Tour de Suisse. Vainqueur de l'épreuve en 2023 et de l'Amstel Gold Race ce printemps, le Danois souffre d'une gastro-entérite.