Les curleurs suisses ont fait le job mercredi au Championnat d'Europe de Lohja, en Finlande. Ils ont décroché un cinquième succès en sept matches en battant le Danemark 9-3.

Les curleurs suisses ont fait le job mercredi au Championnat d'Europe de Lohja (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller n'a pas été inquiété par des Danois qui n'ont pas encore gagné dans ce tournoi. Ils ont forcé leurs adversaires à l'abandon après un coup de trois au 9e end.

Les Suisses doivent encore affronter l'Italie mercredi (18h00) avant de conclure le round robin jeudi contre la Norvège (13h00). Ils devront sans doute remporter ces deux parties pour espérer disputer les demi-finales qui auront lieu vendredi.