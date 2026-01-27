  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident de Jonas Vingegaard Le peloton s’agace : «Je me sens mal à l'aise et en danger»

ATS

27.1.2026 - 15:36

«Merci de laisser les coureurs s'entraîner.» L'accident dont a été victime Jonas Vingegaard en tentant de semer un cycliste du dimanche lors d'un entraînement en Espagne illustre une tendance qui commence à inquiéter le peloton: cohabiter avec des amateurs qui tentent de les suivre lors de leurs sorties.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

27.01.2026, 15:36

27.01.2026, 15:37

Le double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023) «va bien et n'a pas subi de blessure grave», a rassuré mardi l'équipe Visma-Lease a bike au lendemain de la chute de son leader danois dans la région de Malaga. La formation néerlandaise n'a pas précisé les circonstances de l'accident mais a lancé un appel au respect aux cyclistes de plus en plus nombreux qui suivent les champions dans leurs sorties.

«De manière générale, en tant qu'équipe, nous souhaitons appeler les fans qui sont sur leur vélo à toujours faire passer la sécurité en priorité. Pour votre propre bien-être comme pour celui des autres, merci de laisser les coureurs s'entraîner et de leur accorder autant d'espace et de tranquillité que nécessaire», a insisté l'équipe mardi sur les réseaux sociaux.

Phénomène inquiétant. Traqué par un amateur, Vingegaard chute en tentant de le semer

Phénomène inquiétantTraqué par un amateur, Vingegaard chute en tentant de le semer

Le jour de l'accident, un cycliste amateur espagnol a partagé sur l'application sportive Strava une vidéo de Vingegaard qu'il suivait. «Jonas chute en essayant de me distancer dans la descente de la Fuente de la Reina. Je m'arrête pour lui demander comment il va et il se met en colère contre moi parce que je prenais sa roue. Il descendait vite justement pour me lâcher et il finit par se retrouver au sol», écrit ce cycliste amateur, Pedro Garcia Fernandez, sur l'application sportive pour accompagner sa vidéo.

«Souffle dans la nuque au travail»

L'incident a fait réagir des collègues de Vingegaard, à l'image du Norvégien Magnus Marthinsen Kulset qui court pour l'équipe Uno-X. «Après avoir lu que Vingegaard avait chuté à l'entraînement (...) et constaté le nombre total de cyclistes lambda qui se mettent dans la roue des pros, j'ai une question: comment vous sentiriez-vous si un inconnu vous souffle dans la nuque au travail, sans même vous demander si cela vous convient?», s'interroge-t-il sur X.

«Personnellement, je laisse volontiers les gens prendre ma roue s'ils me le demandent, mais s'ils ne le font pas, je me sens mal à l'aise et, dans une certaine mesure, en danger», ajoute le Norvégien en expliquant avoir lui-même déjà été percuté par un cycliste amateur.

Si le cyclisme tire une grande partie de sa popularité de sa grande proximité avec le public, les coureurs sont de plus en plus confrontés à cette réalité à l'entraînement aussi, qu'ils pratiquent sur des routes ouvertes à tous. De ce fait, des cyclistes amateurs se mettent dans leur sillage pour les approcher, partager un bout de chemin, leur parler parfois, les filmer souvent avec leur smartphone.

Des youtubeurs dans la roue

Des youtubeurs se sont même fait une spécialité de suivre des pros en sortie en les filmant sous toutes les coutures et en inscrivant les données de vitesse et de puissance à l'écran, comme dans un jeu vidéo.

La tendance est surtout observable dans le sud de l'Espagne où l'écrasante majorité des équipes convergent l'hiver pour leurs stages d'entraînement, offrant une concentration de coureurs professionnels au km2 unique qui attire de nombreux fans.

Cette cohabitation commence à agacer dans le peloton et en particulier les coureurs les plus populaires comme Remco Evenepoel ou Mathieu van der Poel qui sont souvent suivis par des cohortes de cyclistes.

Au point de commencer à envisager d'autres lieux pour s'entraîner et faire leurs exercices sans être gênés? «Nous on n'est pas trop embêtés mais l'autre jour j'ai croisé Van der Poel et il y avait tout un groupe accroché à sa roue. Certaines équipes vont commencer à en avoir marre et vont peut-être aller faire leur stage ailleurs», a expliqué le coureur de TotalEnergies Emilien Jeannière au début de l'année à Calpe, en Espagne.

Les plus lus

Une humoriste suisse-allemande se voit bannir de Coop à cause d'un croissant
Suivez le géant messieurs en direct
Minneapolis: Trump maintient la ministre de la sécurité intérieure
Nicolas Féraud brise le silence: «J'assumerai ce que je devrai assumer»
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule