  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Bloquons tout» en France Une course de cyclisme contrainte d’annuler son étape du jour

Nicolas Larchevêque

10.9.2025

Le mouvement «Bloquons tout» a entraîné mercredi l'annulation sur décision préfectorale de la 2e étape du Tour de l'Ardèche féminin, ont annoncé les organisateurs.

La championne du monde Lotte Kopecky et le peloton du Tour de l'Ardèche ne pédaleront pas aujourd’hui (archive).
La championne du monde Lotte Kopecky et le peloton du Tour de l'Ardèche ne pédaleront pas aujourd’hui (archive).
IMAGO/Belga

Agence France-Presse

10.09.2025, 14:36

10.09.2025, 14:38

«L'organisation du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche informe que la 2e étape, prévue ce jour entre Saint-Rambert-d'Albon et Saint-Donat, a été annulée. Cette décision fait suite à un arrêté préfectoral pris par les autorités compétentes», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de cette course dont la championne du monde, la Belge Lotte Kopecky, avait remporté la première étape, mardi.

«Bloquons tout!». «On pensait être plus nombreux» : des mobilisations limitées à la mi-journée en France

«Bloquons tout!»«On pensait être plus nombreux» : des mobilisations limitées à la mi-journée en France

«La sécurité des coureuses, des suiveurs, du public et de l'ensemble de la caravane de l'événement reste la priorité absolue. L'organisation prend acte de cette mesure et remercie l'ensemble des partenaires, collectivités, spectateurs et des bénévoles pour leur compréhension», ont ajouté les organisateurs, précisant que la suite de l'épreuve prévue jusqu'à dimanche était «maintenue à ce stade».

Les plus lus

Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre
Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager
Deux personnes blessées lors d’une altercation à Villeneuve
Affaire Kohler: réexamen exigé d'une éventuelle prescription