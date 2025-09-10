Le mouvement «Bloquons tout» a entraîné mercredi l'annulation sur décision préfectorale de la 2e étape du Tour de l'Ardèche féminin, ont annoncé les organisateurs.

La championne du monde Lotte Kopecky et le peloton du Tour de l'Ardèche ne pédaleront pas aujourd’hui (archive). IMAGO/Belga

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«L'organisation du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche informe que la 2e étape, prévue ce jour entre Saint-Rambert-d'Albon et Saint-Donat, a été annulée. Cette décision fait suite à un arrêté préfectoral pris par les autorités compétentes», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs de cette course dont la championne du monde, la Belge Lotte Kopecky, avait remporté la première étape, mardi.

«La sécurité des coureuses, des suiveurs, du public et de l'ensemble de la caravane de l'événement reste la priorité absolue. L'organisation prend acte de cette mesure et remercie l'ensemble des partenaires, collectivités, spectateurs et des bénévoles pour leur compréhension», ont ajouté les organisateurs, précisant que la suite de l'épreuve prévue jusqu'à dimanche était «maintenue à ce stade».