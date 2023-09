Une course populaire endeuillée dans le canton de Fribourg

Mercredi soir, la course populaire du Groupe E tour a été marquée par le décès d’un participant à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Malgré l’intervention rapide des secours, le malheureux n’a pas pu être réanimé.

La course populaire du Groupe E tour a été marquée par le décès d’un participant (image d’illustration). KEYSTONE

Terrible nouvelle pour le Groupe E Tour ! La course populaire, qui se dispute chaque mercredi soir du 16 août au 13 septembre, a été endeuillée lors de l’étape se déroulant à Cugy dans la Broye fribourgeoise. Un concurrent a, en effet, perdu la vie en fin d’épreuve. Malgré l’intervention d’une ambulance et d’un hélicoptère, il n’a pas pu retrouver ses esprits et est décédé.

Contactée par nos confrères de «La Liberté», la direction de la course n’a pas voulu divulguer d’autres informations par respect pour la famille du défunt.