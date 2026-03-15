Les Suissesses de la skip Xenia Schwaller ont commencé le Championnat du monde à Calgary par une défaite et une victoire. Revers 6-3 contre le Japon puis succès 6-5 face à la Chine.

Entame en demi-teinte pour Xenia Schwaller et les Suissesses. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors du premier match du round robin, le jeune quatuor avec Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner s’est incliné face aux Japonaises. Après cinq ends, elles étaient menées 3-0. Elles n'ont inscrit leur premier point qu'au 6e end, mais les Asiatiques ont immédiatement réagi avec un coup de deux.

Dans le deuxième match, les Suissesses ont corrigé le tir pour battre la Chine. La décision est tombée au dixième end lorsque Schwaller et ses coéquipières ont réussi à inscrire un point.

Le prochain match pour la Suisse aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi face à la Corée du Sud.