Les Vaudoises Lucie Amiguet et Caroline Racloz ont échoué de peu lors de leur premier match au Swiss Open, mardi à Bâle. Elles se sont inclinées face aux Thaïlandaises Hathaithip Mijad/Napapakorn Tuungkasatan sur le score de 21-19 21-13.

Caroline Racloz et Lucie Amiguet ont échoué de peu lors de leur premier match au Swiss Open (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux Suissesses peuvent avoir des regrets, car elles menaient 18-12 et avaient le premier set en main. Mais les Asiatiques, qui sont classées dix rangs devant elles dans la hiérarchie mondiale, ont changé légèrement de tactique en jouant de manière plus offensive.

Autre Suissesse engagée mardi, Milena Schnider a manqué de peu l'entrée dans le tableau principal. La Zurichoise, qui avait été repêchée, a même eu un volant de match dans le deuxième set contre la Danoise Anna Ryberg, mais s'est finalement inclinée 27-29, 22-20 21-17 après près de 70 minutes de jeu.