  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Badminton Une défaite et des regrets pour la paire vaudoise au Swiss Open 

ATS

10.3.2026 - 22:27

Les Vaudoises Lucie Amiguet et Caroline Racloz ont échoué de peu lors de leur premier match au Swiss Open, mardi à Bâle. Elles se sont inclinées face aux Thaïlandaises Hathaithip Mijad/Napapakorn Tuungkasatan sur le score de 21-19 21-13.

Caroline Racloz et Lucie Amiguet ont échoué de peu lors de leur premier match au Swiss Open (archive).
Caroline Racloz et Lucie Amiguet ont échoué de peu lors de leur premier match au Swiss Open (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.03.2026, 22:27

Les deux Suissesses peuvent avoir des regrets, car elles menaient 18-12 et avaient le premier set en main. Mais les Asiatiques, qui sont classées dix rangs devant elles dans la hiérarchie mondiale, ont changé légèrement de tactique en jouant de manière plus offensive.

Autre Suissesse engagée mardi, Milena Schnider a manqué de peu l'entrée dans le tableau principal. La Zurichoise, qui avait été repêchée, a même eu un volant de match dans le deuxième set contre la Danoise Anna Ryberg, mais s'est finalement inclinée 27-29, 22-20 21-17 après près de 70 minutes de jeu.

Les plus lus

La police évoque un «acte volontaire» avec un «engin incendiaire»
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
L’incendie du bus de Chiètres a fait six morts et cinq blessés
Pour sa première, il est remplacé après 17 minutes et deux gaffes !
Le Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !