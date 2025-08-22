  1. Clients Privés
Mondiaux de badminton Une délégation record pour la Suisse à Paris

ATS

22.8.2025 - 10:35

Swiss Badminton aligne une délégation record, avec huit joueuses et joueurs dont six Romands, dès lundi dans les Mondiaux de Paris. Les Helvètes défieront l'élite mondiale (asiatique) dans quatre des cinq épreuves.

Tobias Künzi sera la figure de proue de l’équipe de Suisse à Paris (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.08.2025, 10:35

Tobias Künzi revient avec de bons souvenirs à la Porte de la Chapelle. Dans cette même salle, il avait terminé deuxième de son groupe de trois lors des Jeux olympiques 2024. L'Argovien affrontera au 1er tour le Malaisien Leong Jun Hao.

La représentante helvétique en simple dames vient également de Suisse alémanique. Milena Schnider a décroché son billet grâce à sa régularité. Dans le tournoi le plus important de sa carrière – jusque-là, la joueuse d'Uster se mesurera à la Danoise Julie Dawall Jakobsen au 1er tour.

Le reste de l'équipe suisse a le français comme langue maternelle. Sur le papier, Lucie Amiguet et Caroline Racloz semblent avoir le tirage le plus abordable. Les Vaudoises ne jouent ensemble que depuis un an, mais elles s'entendent parfaitement et occupent déjà la 63e place mondiale. En cas de victoire face aux Polonaises Paulina Hankiewicz et Kornelia Marczak, elles retrouveraient au 2e tour la paire tête de série numéro 1 venue de Chine.

Cloé Brand et Julie Franconville n'auront quant à elles rien à perdre pour leur première participation à des Mondiaux. Les joueuses du BC Yverdon-les-Bains se mesureront à un solide duo de Hongkong. Egalement outsiders dans le double messieurs, Yann Orteu et Minh Quang Pham, souvent freinés par des blessures, défieront les Ecossais Alexander Dunn et Adam Pringle.

La présence de huit Suisses à des Championnats du monde illustre les progrès réalisés ces dernières années. A titre de comparaison, au Danemark en 2023, deux Helvètes seulement étaient qualifiés; à Tokyo l'année précédente, aucun. Et même lors des Mondiaux à domicile à Bâle en 2019, ils n'étaient «que» sept malgré plusieurs «wild cards».

Le 1er tour des Suisses aux Mondiaux (25-31 août) :

  • Simple messieurs: Tobias Künzi – Leong Jun Hao (MAS).
  • Simple dames: Milena Schnider – Julie Dawall Jakobsen (DEN).
  • Double messieurs: Yann Orteu/Minh Quang Pham – Alexander Dunn/Adam Pringle (SCO).
  • Double dames: Lucie Amiguet/Caroline Racloz – Paulina Hankiewicz/Kornelia Marczak (POL). Cloé Brand/Julie Franconville – Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (HKG).
