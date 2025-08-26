  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de para-cyclisme Une délégation suisse ambitieuse

ATS

26.8.2025 - 15:54

Forte de onze cyclistes, la délégation suisse est ambitieuse à l'heure d'aborder les Championnats du monde de para-cyclisme sur route qui se dérouleront à Renaix (BEL) du 28 au 31 août. Deux tenantes du titre, Flurina Rigling et Celine van Till, sont notamment en lice.

Flurina Rigling aura deux titres à défendre en Belgique.
Flurina Rigling aura deux titres à défendre en Belgique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 15:54

Avec la championne du monde de la course sur route et du contre-la-montre Flurina Rigling ainsi que la championne du monde du contre-la-montre Celine van Till, la Suisse compte, cette année encore, parmi les pays favoris des Mondiaux de para-cyclisme. Le champion en titre de handbike Fabian Recher et la lauréate du classement général de Coupe du monde 2025 Sandra Fuhrer ont aussi toutes les chances de décrocher une médaille.

Dans les catégories de compétition debout, au côté de Flurina Rigling et Celine van Till, le Vaudois Laurent Garnier, l’Argovien Christian Ackermann en tandem avec son pilote Dominik Büttler et le Lucernois Fabiano Wey à tricycle prendront le départ. Les Zurichois Benjamin Früh et Felix Frohofer, le Lucernois Tobias Lötscher et le Bernois Micha Wäfler complètent l’équipe de handbike.

Ce sont en tout 400 athlètes de plus de 40 nations qui se disputeront les maillots arc-en-ciel à Ronse dans 13 catégories. Les Championnats du monde 2025 de para-cyclisme emprunteront les routes du Tour des Flandres en partant du Grote Markt à Renaix.

Préparation en altitude

L’équipe de Suisse s’est intensément préparée au point fort de la saison. Alors que l’équipe de handbike a misé sur l’entraînement en altitude, les cyclistes debout, encadrés par l’entraîneur national Dany Hirs, se sont déjà entraînés une semaine durant sur les parcours autour de Renaix. «Nous avons analysé le contre-la-montre et la course sur route et examiné la technique dans les virages ainsi que le revêtement», explique Dany Hirs.

Dans toutes les catégories, les parcours sont exigeants et comparables à ceux des Mondiaux de Zurich 2024 quant à leur difficulté. Alors que le parcours du contre-la-montre est plutôt plat, celui de la course sur route est plutôt vallonné et comporte une montée juste après le départ, ce qui convient bien aux Suisses.

Premiers Mondiaux avec Mathias Frank

Après avoir assumé la direction de la course aux Mondiaux de Zurich, l'ancien professionnel Mathias Frank étrenne sur la scène internationale ses nouvelles fonctions d'entraîneur de l’équipe de handbike. «Nous avons très bien commencé en Coupe du Monde. Je veux m’appuyer sur ces expériences et celles de Zurich. Mon objectif est de créer une ambiance qui soit motivante pour les athlètes», déclare le Lucernois.

Les plus lus

Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion
Vaud: pratique non conforme du bouclier fiscal – «C'est inadmissible»
«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer