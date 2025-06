Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe en janvier et récemment opéré, a mis un terme à sa saison 2025. Le Français sera remplacé à la barre de son Imoca par le Britannique Sam Goodchild pour la suite du programme, a annoncé mardi son principal sponsor Macif.

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe en janvier, a mis un terme à sa saison 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Pour raison de santé, Charlie Dalin est contraint de renoncer à sa saison 2025. Toutefois, en étroite concertation avec son équipe, le skipper de l’Imoca Macif Santé Prévoyance et Macif ont décidé de maintenir le programme de courses ambitieux prévu», selon le communiqué de l'assureur.

«Sam Goodchild, qui le remplace déjà pour la Course des Caps, prendra donc la barre de Macif Santé Prévoyance jusqu’à la fin de la saison 2025», poursuit le texte.

Pour la course des Caps, épreuve en équipages autour des îles britanniques débutant le 29 juin et prévue pour durer cinq à huit jours, Goodchild, neuvième du Vendée Globe, sera accompagné par les marins Loïs Berrehar, Charlotte Yven et Guillaume Combescure.

Dalin : «Je suis évidemment déçu»

Pour les courses majeures suivantes au programme de Macif, le Défi Azimut et la Transat Café L’Or, Goodchild pourra compter comme co-skipper sur Loïs Berrehar.

«C’est une décision difficile à prendre, mais priorité à la santé. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir naviguer cette saison, mais j’ai une totale confiance en Sam et Loïs pour porter haut les couleurs de Macif Santé Prévoyance. L’équipe reste pleinement mobilisée», déclare dans le communiqué Charlie Dalin, opéré récemment et dont la convalescence se prolonge.