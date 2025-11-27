  1. Clients Privés
Basketball Une défaite logique mais rageante pour la Suisse

ATS

27.11.2025 - 21:38

La Suisse a subi une défaite au demeurant logique jeudi en Serbie en ouverture des qualifications du Mondial 2027.

Ilias Papatheodorou et la Suisse ont subi une défaite rageante en Serbie.
Ilias Papatheodorou et la Suisse ont subi une défaite rageante en Serbie.
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:38

27.11.2025, 21:50

Battus 90-86, les hommes d'Ilias Papatheodorou peuvent toutefois nourrir les plus vifs regrets à l'issue d'un match qu'ils ont longtemps maîtrisé.

L'issue est en effet cruelle pour la sélection helvétique. Celle-ci a compté jusqu'à 23 longueurs d'avance (57-34 à la mi-temps) et possédait encore une marge de 11 unités (72-61) à 9'14 de la fin d'un match qui se disputait à Belgrade.

Alexander Schumacher (19 points, meilleur marqueur suisse) et ses coéquipiers ont alors craqué en encaissant un terrible 18-0 en l'espace de 4'20 pour se retrouver menés 79-72 à 4'54 de la fin. Ils n'ont rien lâché, reprenant même une dernière fois les commandes à 1'50 du «buzzer» après une action à 3 points de Paul Gravet.

Mais la Serbie de Dusan Ristic (meilleur marqueur du match avec ses 24 points) ne pouvait se permettre l'humiliation qu'une défaite à domicile face à la Suisse aurait engendrée. Elle a inscrit 7 points consécutifs pour mettre un coup sur la tête de ses valeureux adversaires.

Cette équipe de Suisse – qui ne compte aucun joueur d'Olympic dans son cadre – n'a que deux jours devant elle pour oublier cette déception. Elle accueillera dimanche à Fribourg la Turquie, vice-championne d'Europe 2025, qui a pour sa part nettement dominé la Bosnie-Herzégovine (93-71) jeudi soir.

