Mondiaux d’athlétisme La revanche de Simon Ehammer pour effacer larmes et frustration

ATS

18.9.2025 - 08:44

Frustré par sa quatrième place en longueur, Simon Ehammer veut prendre sa revanche sur le décathlon. L'Appenzellois espère bien cette fois monter sur le podium aux Mondiaux de Tokyo ce week-end.

La détresse de Simon Ehammer après sa quatrième place mercredi à la longueur.
La détresse de Simon Ehammer après sa quatrième place mercredi à la longueur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 08:44

Evacuer la déception constitue presque une onzième discipline pour Ehammer. Sa quatrième place mercredi avait des airs de déjà vu: aux Jeux olympiques de Paris, il s'était aussi classé à ce rang et était reparti les mains vides après pourtant un bon concours.

Mais il aura une deuxième chance à Toyko dès samedi. Une médaille en décathlon, ce serait encore mieux que celle en bronze décrochée à Eugene en 2022 à la longueur. «Le décathlon, c'est ma passion», répète souvent le Suisse.

Mondiaux d'athlétisme. Cruelle désillusion pour Angelica Moser et Simon Ehammer !

Mondiaux d’athlétismeCruelle désillusion pour Angelica Moser et Simon Ehammer !

Ce sera sa première participation à cette épreuve dans une grande compétition internationale depuis les Européens de Munich en 2022. Depuis, des problèmes à une épaule et des collisions de dates avec la longueur l'ont empêché de s'aligner.

Depuis trois ans, Ehammer n'a jamais réussi un décathlon qui correspond à son potentiel. Cela a aussi été le cas à Götzis en début de saison quand il a battu son record de Suisse avec 8575 points. Les 8700 semblent réalisables, et cela devrait a priori être suffisant pour récolter une médaille mondiale.

Décathlon. En forme titanesque, Ehammer pulvérise son propre record suisse !

DécathlonEn forme titanesque, Ehammer pulvérise son propre record suisse !

L'Appenzellois fait face à un problème majeur. A côté des disciplines dans lesquelles il excelle (longueur, haies), il doit en gérer le deuxième jour trois autres qui lui correspondent moins.

L'entraîneur Karl Wyler veut voir le positif et souligne les progrès faits par son protégé. «Au disque, il est régulièrement vers 40 m, et au javelot on flirte avec les 60 m», dit-il. Et Ehammer a aussi haussé son niveau sur le 1500 m final. «Si Simon s'aligne au départ, il veut une médaille», affirme l'entraîneur.

Un record à battre pour espérer une médaille

Cette saison, les perspectives du Suisse semblent bonnes, si l'on se base sur les chiffres. Il détient la troisième performance mondiale de l'année avec 8575 points. Cependant, si l'on considère les records de chaque participant, Ehammer recule alors au quinzième rang.

Dès lors, cela signifie que l'Appenzellois devra battre son record de Suisse pour espérer une médaille dimanche. Lors des derniers grands rendez-vous, le bronze a été attribué avec le nombre de points suivant: 8649 (JO Tokyo 2021), 8676 (CM 2022 Eugene), 8756 (CM 2023 Budapest), 8711 (JO Paris 2024).

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

