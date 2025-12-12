  1. Clients Privés
CHI de Genève Pas d’exploit pour Guedrat, trop juste physiquement

ATS

12.12.2025 - 23:06

La finale du Top 10, l’une des deux épreuves phares du CHI de Genève est revenue à Scott Brash. L’Ecossais avait déjà enlevé cette finale en 2014.

Scott Brash vainqueur de la finale du top 10 pour une poignée de centièmes.
Scott Brash vainqueur de la finale du top 10 pour une poignée de centièmes.
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 23:06

12.12.2025, 23:41

Montant Hello Chadora Lady, il a devancé de 0’’16 l’Américain Kent Farrington. Les deux premiers ont été les seuls à réussir le sans-faute sur les deux parcours. L’Allemand Richard Vogel a pris la troisième place. Quant à Steve Guerdat, il s’est classé au huitième rang.

CHI de Genève. La présence de Steve Guerdat est un «miracle»

CHI de GenèveLa présence de Steve Guerdat est un «miracle»

Triple vainqueur de l’épreuve (2010, 2018 et 2023), Steve Guerdat n’a pas tenu la distance. Montant Venard de Cerisy, le Jurassien a réussi un sans-faute lors de la première manche. Seulement, il devait faire tomber deux barres sur son second parcours pour voir son rêve de s’imposer une quatrième fois s’envoler.

Guerdat revient graduellement

«Il me manque encore quelque chose», avouait-il quelques instants après son concours. Opéré à deux reprises cette année au dos, il est bien conscient que sa condition ne lui permet pas encore d’évoluer dans le registre qui lui a permis de signer de si nombreux exploits.

Il espère toutefois tirer son épingle du jeu lors du Grand Prix de dimanche au même titre que Martin Fuchs, qui n'a pas pu se qualifier pour la finale du top 10 qu'il avait remportée l'an dernier.

