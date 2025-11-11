  1. Clients Privés
Mondiaux de tir Une deuxième médaille suisse grâce à l’exploit de deux juniors 

ATS

11.11.2025 - 17:24

La délégation suisse a conquis mardi une deuxième médaille en deux jours dans les Mondiaux au Caire. Emely Jäggi, Nina Christen et Vivien Jäggi ont cueilli l'argent dans le match aux trois positions à la carabine à 50 m. L'or est revenu à la Chine.

Vivien Jäggi et ses deux coéquipières ont rapporté une seconde médaille à la Suisse (archive).
Vivien Jäggi et ses deux coéquipières ont rapporté une seconde médaille à la Suisse (archive).
imago images/Kˆbi Schenkel

Keystone-SDA

11.11.2025, 17:24

La performance de l'équipe de Suisse est remarquable. D'autant plus que les soeurs Emely (17 ans depuis un mois) et Vivien Jäggi (19 ans) sont encore des juniors. Mais les deux jeunes femmes ont parfaitement tenu le choc au côté de l'expérimentée Nina Christen (31 ans), double médaillée olympique en 2021.

La Suisse avait obtenu son premier podium dans ces joutes au cours de la même épreuve lundi, chez les messieurs. Le trio composé de Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler et Christoph Dürr s'était paré de bronze.

Mondiaux de tir. Une première médaille pour la Suisse

Mondiaux de tirUne première médaille pour la Suisse

