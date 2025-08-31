  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vuelta Une deuxième victoire d'étape pour Jonas Vingegaard

ATS

31.8.2025 - 17:30

Grand favori à la victoire finale, Jonas Vingegaard a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne dimanche à Valdezcaray. Le Danois se rapproche du maillot rouge, toujours propriété de Torstein Traeen.

Keystone-SDA

31.08.2025, 17:30

31.08.2025, 18:44

Le dauphin du dernier Tour de France s'est imposé au solitaire au terme de l'ascension finale vers cette station de ski de La Rioja. Il a placé une accélération décisive à 11 kilomètres de l'arrivée à laquelle aucun autre favori n'a su répondre pour signer une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta.

Deux de ses principaux rivaux, le Britannique Tom Pidcock, leader de la formation suisse Q36.5, et le Portugais Joao Almeida (UAE), ont limité la casse en franchissant la ligne avec 24 secondes de retard.

Traeen toujours leader

Torstein Traeen, qui avait dépossédé le leader de la Visma du maillot rouge lors de la 6e étape à l'issue d'une échappée, a réussi à conserver son bien. Le Norvégien compte 37 secondes d'avance sur Vingegaard, 1'15 sur Almeida et 1'35 sur Pidcock.

Lundi, les coureurs observeront une première journée de repos. Ils reprendront la route mardi entre le parc naturel de Sendaviva et El Ferrial Larra Belgagua, 155 kilomètres essentiellement plats, à l'exception des huit derniers kilomètres à 4,4% de moyenne.

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
La rave party de Fontjoncouse se poursuit, plusieurs gardes à vue