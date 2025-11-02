La Kényane Hellen Obiri, médaillée de bronze aux JO de Paris, a remporté dimanche pour la 2e fois après 2023 le prestigieux marathon de New York. Elle a couru en 2h19'51, record du parcours.

Performance of a lifetime! 🔥



Hellen Obiri makes a decisive move with 800m to go in the New York Marathon, breaking the course record by nearly three minutes! 👏 pic.twitter.com/C4M2MfB1qb — TNT Sports (@tntsports) November 2, 2025

Keystone-SDA ATS

Obiri (35 ans) a devancé, comme aux JO de Paris, sa compatriote Sharon Lokedi (2h20'07), et largement effacé le meilleur temps d'une autre Kényane, Margaret Okayo (2h22'31 en 2003).

Lokedi, victorieuse à New York en 2022, a une nouvelle fois été devancée dans les derniers mètres par Obiri, comme pour leur duel pour la médaille de bronze olympique à Paris l'an passé.

Médaillée d'or ce jour-là, la Néerlandaise Sifan Hassan n'a pris que la 6e place en 2h24'43, deux mois tout juste après son succès à Sydney. Sheila Chepkirui, tenante du titre, a complété un triplé kényan en 2h20'24.

Matthias Kyburz 5e

Dans la course masculine, Matthias Kyburz a décroché une très belle 5e place en 2h09'55. Le coureur argovien de 35 ans a manqué le podium de 58 secondes. L'octuple champion du monde de course d'orientation, qui se consacre désormais entièrement au marathon, s'est lancé pour la première fois sur l'exigeant parcours new-yorkais. Il s'agissait en fait de son 4e marathon.

La course masculine a aussi débouché sur un triplé kényan. La victoire s'est décidée à l'issue d'un sprint à couper le souffle, dominé par Benson Kipruto (2h08'09), avec 0''16 d'avance sur Alexander Mutiso, et 47 secondes sur Albert Korir.

Légende de la course à pied, Eliud Kipchoge (40 ans) a pris la 17e place en 2h14'36.