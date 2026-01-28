  1. Clients Privés
Tour de Romandie 2026 Première depuis 1988 et fort accent fribourgeois

ATS

28.1.2026 - 11:24

Le Tour de Romandie 2026, auquel participera Tadej Pogacar, aura un fort accent fribourgeois. Le prologue se déroulera à Villars-sur-Glâne tandis que l'étape reine du samedi reliera Broc à Charmey.

Tadej Pogacar devrait mettre le feu sur les routes fribourgeoises pour sa première au Tour de Romandie.
sda

Keystone-SDA

28.01.2026, 11:24

Les organisateurs du Tour de Romandie ont dévoilé mercredi l'intégralité des villes-étapes de cette 79e édition. Deux étapes en boucles sont prévues à Martigny (1re étape) et Orbe (3e étape) et le canton de Fribourg accueillera aussi le départ de la 2e étape entre Rue et Vucherens.

Cyclisme. Tadej Pogacar aux Tours de Romandie et de Suisse !

CyclismeTadej Pogacar aux Tours de Romandie et de Suisse !

Pour la première fois depuis 1988, il n'y aura pas de contre-la-montre en plus du prologue. Le classement général se jouera sans doute lors des deux étapes de montagne du week-end: Broc – Charmey le samedi et Lucens – Leysin le dimanche.

Tour Down Under. Le Zurichois Mauro Schmid lance sa saison de belle manière

Tour Down UnderLe Zurichois Mauro Schmid lance sa saison de belle manière

Au total, les coureurs parcourront 853,8 km pour 14'193 mètres de dénivelé positif. La course se déroulera du 28 avril au 3 mai.

