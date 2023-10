Une entame de saison plus que parfaite pour Lara Gut-Behrami

Première course de la saison, et première victoire suisse! Lara Gut-Behrami a lancé à la perfection l'exercice 2023/24 en remportant le géant de Sölden. Quatrième après le premier parcours, la Tessinoise a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a terminé 17e.

À Sölden, Lara Gut-Behrami a décroché son 38e succès en Coupe du monde. KEYSTONE

Auteure d'une grosse faute sur le bas du mur en première manche, Lara Gut-Behrami a lâché les chevaux sur le second tracé, signant le meilleur temps. Au final, la championne du monde 2021 de la discipline a devancé d'un souffle (0''02) sa dauphine Federica Brignone, qui la devançait de 0''73 après la première manche.

Le podium est complété par la Slovaque Petra Vlhova (3e à 0''14), seule autre skieuse à avoir lâché moins d'une seconde sur «LGB». Mikaela Shiffrin, qui restait sur six victoires d'affilée en géant (dont un aux Mondiaux 2023), a pour sa part dû se contenter du 6e rang. La reine du ski féminin a concédé 1''40.

«Ne jamais abandonner»

Ce succès est le sixième «seulement» pour Lara Gut-Behrami (32 ans) en Coupe du monde de géant. La piste du glacier de Rettenbach lui convient d'ailleurs particulièrement puisqu'elle s'y est imposée pour la troisième fois après 2013 et 2016. Elle fête en outre son 75e podium en Coupe du monde.

La Tessinoise est la deuxième femme après Tina Maze à réussir le «hat trick» à Sölden, qui célèbre le 30e anniversaire de son arrivée au calendrier. «C'est incroyable de gagner pour la troisième fois ici. J'ai passé un bon été, j'ai bien skié en géant mais cela ne veut rien dire», a-t-elle lâché au micro de la FIS.

«La clé dans cette course, c'était de ne pas jamais abandonner, car j'ai commis quelques fautes», a-t-elle poursuivi. «J'étais contente de tirer le dossard no 1, mais j'étais nerveuse dimanche matin à l'idée d'être la première partante. J'ai su skier de manière plus détendue en deuxième manche», s'est-elle réjouie.

Deux ans et demi de disette

Mélanie Meillard, qui n'avait pas été alignée à Sölden depuis 2017, a quant à elle décroché une encourageante 17e place, à 3''00 de l'héroïne du jour. Elle n'avait pas marqué le moindre point en géant depuis le mois de mars 2021 et un 25e rang obtenu à Jasna en Slovaquie. Son dernier top 20 remontait à janvier 2021.

La petite soeur de Loïc a gagné 12 places dans la seconde manche, dont elle a signé le 5e chrono. A l'inverse, Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement reculé du 10e au 19e rang et du 21e au 29e rang. Les deux autres Suisses classées dans le top 30, Simone Wild (20e) et Wendy Holdener (22e), n'ont pas non plus brillé sur le second tracé.

Mowinckel punie

A noter par ailleurs la disqualification de Ragnhild Mowinckel, auteure du 6e chrono dans la première manche. La Norvégienne a été sanctionnée pour avoir utilisé un fart au fluor, désormais interdit par la FIS qui a appliqué à la lettre son nouveau règlement.

ats