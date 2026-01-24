La deuxième épreuve de Coupe de monde à Veysonnaz n'a pas souri aux Suisses. Seuls Ryan Regez et Tobias Baur ont vu les demi-finales.

Sur une piste où il y a eu passablement de contacts, les Helvètes n'ont pas franchement eu le sourire. Fiva, Lenherr et Détraz sont sortis en huitièmes de finale, puis Gil Martin et Sandro Lohner ont vu leur parcours s'arrêter en quarts. En demi-finales, Regez et Baur ont fini 4e de leur série. En petite finale, Baur, 3e la veille, s'est imposé pour finir 5e, alors que Regez a échoué au 8e rang.

La victoire est revenue au Canadien Reece Howden.

Chez les dames, Fanny Smith n'a pas pris part à cette course après s'être bloqué le dos vendredi. Margaux Dumont, Saskja Lack et Talina Gantenbein ont toutes fini dernière de leur série lors des quarts de finale. La victoire est revenue à l'Allemande Daniela Maier, alors que Sandra Näslund a fini 4e.