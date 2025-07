L'équipe Cofidis a été victime dans la nuit d'un cambriolage sur le Tour de France, dont le grand départ a été donné samedi à Lille. Elle s'est fait voler 11 vélos pour un préjudice s'élevant à plus de 100'000 euros.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à… pic.twitter.com/oI6EerUb5c — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 6, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La porte du camion-atelier a été forcée et 11 de nos vélos Look Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place», a indiqué la formation nordiste dans un communiqué.

«Des membres de la gendarmerie se sont rendus à l'hôtel dans la matinée afin de constater l'infraction et débuter leur investigation. Léquipe Cofidis condamne fermement cet acte d'incivilité et appelle les auteurs de ces faits au civisme et à la responsabilité», ajoute le texte.

13'999 euros par vélo

Les vols de vélos sont réguliers sur les courses cyclistes et constituent une hantise pour les équipes, car ce sont des objets très convoités en raison de leur prix allant jusqu'à 20'000 euros pièce. Le nouveau vélo utilisé par Cofidis au Tour de France est commercialisé au tarif de 13'999 euros.

L'année dernière, l'équipe TotalEnergies s'est elle aussi vu dérober 11 vélos sur le Tour de France, après que leur camion a été ouvert «au pied de biche» devant leur hôtel du Lioran (Cantal).