L'ex-basketteur américain Jason Collins, devenu en 2014 le premier sportif en activité dans un championnat majeur aux Etats-Unis à avoir affiché son homosexualité, souffre d'une tumeur au cerveau, a annoncé jeudi la NBA.

Our thoughts are with our friend and colleague, Jason Collins, and his family. https://t.co/TkL5a2DOFI pic.twitter.com/bHcp9IzwyZ — NBA (@NBA) September 11, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Jason Collins, ambassadeur de la NBA et vétéran de la NBA depuis 13 ans, suit actuellement un traitement pour une tumeur au cerveau», indique la Ligue nord-américaine de basket dans un communiqué. «Jason et sa famille apprécient votre soutien et vos prières et vous demandent de respecter leur vie privée afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur sa santé et son bien-être».

Agé de 46 ans, l'ancien pivot a passé treize saisons sur les parquets de NBA, dont huit avec les New Jersey/Brooklyn Nets. Il a également joué pour d'autres franchises à Atlanta, Boston, Memphis, Minnesota et Washington, pour un total de 735 matches.

Premier athlète gay en activité

Collins, qui a pris sa retraite en novembre 2014, a dévoilé son homosexualité dans un article publié par le mensuel Sports Illustrated en avril 2013. «Je suis un pivot de NBA de 34 ans. Je suis noir et je suis gay», lisait-on sous sa plume. «Je n'avais pas l'ambition de devenir le premier athlète d'un sport majeur aux Etats-Unis à révéler mon homosexualité. Mais maintenant que c'est fait, je suis content de lancer la discussion.»

Il était alors sans club mais a rejoint ensuite les Brooklyn Nets, avec lesquels il a rejoué le 23 février 2014, devenant ce jour-là le premier joueur ouvertement gay à participer à un match d'un des quatre championnats majeurs aux Etats-Unis (basket NBA, hockey NHL, football US NFL et baseball MLB).

«Nous adressons toute notre affection et notre soutien à Jason Collins et à sa famille», ont tweeté les Nets sur X.