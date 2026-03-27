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«Ça reste douloureux» Une figure du bob helvétique prend sa retraite

ATS

27.3.2026 - 10:43

Melanie Hasler se retire de la compétition, à l'âge de 27 ans. L'Argovienne a fait cette annonce surprenante deux mois et demi après son doublé aux Championnats d'Europe à St-Moritz, en bob à 2 et en monobob, les plus grands succès de sa carrière.

Melanie Hasler se retire de la compétition, à l'âge de 27 ans.
Melanie Hasler se retire de la compétition, à l'âge de 27 ans.
ats

Keystone-SDA

27.03.2026, 10:43

27.03.2026, 11:32

«J'aime le bob. Mais il y a trop de choses qui rendent sa pratique difficile», a-t-elle déclaré sur le site de SRF. La décision d'arrêter à été difficile à prendre. «Même maintenant, au moment de conclure, ça reste douloureux», ajoute la bobeuse.

Melanie Hasler garde cependant une porte ouverte. Les deux prochaines saisons, elle ne disputera à coup sûr aucune compétition mais n'exclut pas un retour ultérieur. Cela dépendra de l'évolution du règlement concernant les matériaux du bob. Si la Fédération décide d'uniformiser les composants, elle pourrait reconsidérer sa position. Mais en l'état actuel, la supériorité des Amércaines et des Allemandes sur le plan du matériel la frustre beaucoup, a-t-elle confié au Wohler Anzeiger. «Je ne veux pas me contenter de places au pied du podium.»

Aux JO de Cortina, en février, l'Argovienne est arrivée 6e en bob à 2 et 5e en monobob.

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