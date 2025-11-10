  1. Clients Privés
Badminton Première historique avec une finale 100% suisse

ATS

10.11.2025 - 13:10

Deux Suisses ont vécu une grande première dimanche au tournoi Future Series de Tacarigua, à Trinité-et-Tobago.

Julien Scheiwiller et Nicolas A. Müller se sont affrontés en finale au tournoi Future Series de Tacarigua (archive).
Julien Scheiwiller et Nicolas A. Müller se sont affrontés en finale au tournoi Future Series de Tacarigua (archive).
imago images / Beautiful Sports

Keystone-SDA

10.11.2025, 13:10

Julien Scheiwiller et Nicolas A. Müller se sont affrontés en finale du simple messieurs, une première au niveau international pour le badminton helvétique. Scheiwiller, le champion suisse 2024 et 2025, s'est imposé en deux sets.

Patrick Zbinden, un autre Suisse, est également monté sur le podium. Les badistes helvétiques ont une nouvelle fois démontré leur excellente forme. Depuis septembre, ils sont montés 22 fois sur le podium lors de tournois des catégories Future Series, International Series et International Challenge.

