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Mondiaux de Curling Une huitième victoire de rang pour les Suissesses

ATS

19.3.2026 - 19:08

La Suisse surfe toujours sur la vague du succès lors des Mondiaux dames de Calgary. Après son large succès mercredi contre l'Australie (10-1), elle a battu 8-4 la Norvège.

Xenia Schwaller et les Suissesses vers une qualification directe pour les demi-finales.
Xenia Schwaller et les Suissesses vers une qualification directe pour les demi-finales.
ATS

Keystone-SDA

19.03.2026, 19:08

19.03.2026, 19:11

Avec ses huit victoires contre une seule défaite concédée lors de son entrée en lice, la formation de Xenia Schwaller peut nourrir l'ambition légitime d'une qualification directe pour les demi-finales. Après sa démonstration contre l'Australie, elle a forcé la décision face à la Norvège grâce à des coups de deux aux premier et troisième ends.

La Suisse rejouera ce jeudi. Elle sera opposée aux Etats-Unis qui ne comptent, comme l'Australie, qu'une seule victoire dans ce round-robin.

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