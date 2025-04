Swiss Badminton a sélectionné une délégation riche de neuf joueurs pour les championnats d'Europe au Danemark. C'est quatre de plus que lors de l'édition précédente.

Tobias Künzi sera l’un des Suisses en lice aux Européens. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cela démontre que l'élite suisse se renforce petit à petit. D'autre part, plusieurs bons éléments ont manqué de peu la qualification. Le directeur sportif Saber Afif est satisfait de ce développement. «C'est très positif de voir que le groupe qui s'entraîne au centre national à Herrenschwanden s'élargit. C'était l'un de nos objectifs principaux. J'attends maintenant que tous soient prêts, sur le court et aussi à côté.»

Tobias Künzi est l'un des Européens les plus constants. L'Argovien reste sur trois participations aux 8es de finale. Il a manqué à deux reprises une place en quarts après avoir bénéficié d'une balle de match. Mais sa tâche s'annonce difficile à Horsens, où il affrontera au 1er tour le Français Alex Lanier. Celui-ci a disputé les demi-finales du All England Open et figure dans le top 10 mondial.

En simple, les Suisses seront aussi représentés par le néophyte Julien Scheiwiller (BC Adliswil), double champion national en titre, et par Milena Schnider (BC Uzwil), qui vivra ses deuxièmes Européens.

Le double dames composé par Lucie Amiguet/Caroline Racloz (BC Zürich/Badminton Lausanne Association) peut réserver de bonnes surprises. Le duo nouvellement constitué a déjà montré d'excellentes dispositions.