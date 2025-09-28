  1. Clients Privés
Ryder Cup Une journée parfaite qui rapproche l’Europe du triomphe

ATS

28.9.2025 - 07:13

L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York. L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.

Keystone-SDA

28.09.2025, 07:13

28.09.2025, 08:54

Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012.

Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de «miracle de Medinah», renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.

Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.

Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des «four-ball» samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.

Espoir de courte durée

J.J. Spaun, en infligeant sa première défaite en match de paires à Jon Rahm, a donné un petit espoir aux locaux en fin de journée, douché quelques minutes plus tard par deux coups de fer fantastiques de Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton pour empocher un nouveau point sur le no 18 face à Sam Burns et Patrick Cantlay.

