Une légende du curling suisse range son balai !

Silvana Tirinzoni met un terme à sa carrière à l'âge de 46 ans. La quadruple championne du monde, médaillée d'argent olympique à Cortina en février, a annoncé son retrait mercredi sur Instagram.

Silvana Tirinzoni a mis fin à sa longue et riche carrière (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Tout a commencé à l'âge de 10 ans, quand mon père m'a inscrit à un cours de curling. Maintenant, 37 ans plus tard, je sens que c'est le bon moment de prendre ma retraite», a écrit l'Argovienne dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Silvana Tirinzoni range donc son balai alors que son équipe, le «Team Tirinzoni», qu'elle formait avec Carole Howald, Alina Pätz et Selina Witschonke, occupe la première place du classement mondial. «Cela peut sembler fou de s'arrêter en étant no 1 mondial, mais je sens que j'ai repoussé mes limites jusqu'au bout», explique la skip.

Fin du «Team Tirinzoni»

Elle aura mis un point d'orgue à sa longue carrière en février à Cortina, où elle et ses coéquipières ont remporté l'argent olympique après une défaite en finale face à la Suède (6-5). Son palmarès est également riche de quatre titres de championne du monde et de deux titres de championne d'Europe.

Ses trois coéquipières vont poursuivre leur carrière. Carole Howald souhaite se concentrer sur la toute jeune Rock League, la première ligue professionnelle de curling. Quant à Alina Pätz et Selina Witschonke, elles planifient ensemble leur avenir sportif et étudient actuellement leurs options, ont-elles annoncé.

Anciennes rivales, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont uni leurs forces en 2018 pour former l'une des équipes les plus performantes au monde. Alina Pätz s'est imposée comme une spécialiste des dernières pierres, dotée d'un sang-froid à toute épreuve, alors que Silvana Tirinzoni était principalement responsable de la tactique. Carole Howald a rejoint l'équipe après les JO 2022, Selina Witschonke un an plus tard.

Une anomalie réparée

La carrière de Silvana Tirinzoni a débuté en 1999 avec une première médaille d'or aux championnats du monde juniors. Mais tout n'a pas été ensuite facile pour l'Argovienne, la concurrence étant particulièrement rude en Suisse.

Ce n'est qu'après la déception des Jeux olympiques 2018, une 7e place lors de ses premiers JO en Corée du Sud, que cette diplômée en économie d'entreprise, devenue par la suite cheffe de projet dans une banque, est devenue curleuse professionnelle. Avec Pätz, elle a alors véritablement pris son envol.

De 2019 à 2023, l'équipe Tirinzoni a remporté quatre titres mondiaux consécutifs et est restée invaincue pendant 42 matches de championnat du monde. À cela s'ajoutent, entre autres, deux titres européens, deux médailles d'argent aux championnats du monde ainsi que six victoires lors de tournois du Grand Chelem.

Seule ombre au tableau: en 2022 à Pékin, après un round robin exceptionnel, le «Team Tirinzoni» rate de peu la médaille olympique en terminant quatrième. Le quatuor du CC Aarau a donc corrigé cette anomalie à Cortina, «le plus beau moment de sa carrière», comme le dit Silvana Tirinzoni, qui est devenue la médaillée la plus âgée de l'histoire des Jeux d'hiver.

Elle aura mis un point d'orgue à sa longue carrière en février à Cortina, où elle et ses coéquipières ont remporté l'argent olympique après une défaite en finale face à la Suède (6-5). Son palmarès est également riche de quatre titres de championne du monde et de deux titres de championne d'Europe.

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