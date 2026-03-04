  1. Clients Privés
Européens de tir Une médaille d'argent pour Vivien Jäggi

ATS

4.3.2026 - 13:31

Vivien Jäggi a décroché une belle médaille d'argent mercredi aux Championnats d'Europe d'Erevan (Arménie). La Soleuroise a terminé deuxième en tir à la carabine à air comprimé à 10 m.

Vivien Jäggi repart d'Erevan avec une médaille d'argent (archives).
Vivien Jäggi repart d'Erevan avec une médaille d'argent (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 13:31

Avec cette breloque, Vivien Jäggi a permis à la Suisse de terminer ces Européens sur une note positive. La compétition s'est avérée moins fructueuse pour ses coéquipières. Sa soeur Emely Jäggi et Audrey Gogniat, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris, ont été éliminées dès les qualifications.

La délégation suisse rentre donc d'Arménie avec deux médailles. La première, en bronze, avait été obtenue dimanche par Jason Solari en pistolet à air comprimé.

