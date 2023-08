Qualifiées pour la première fois pour les 8es de finale de l'Euro dames, la Suisse se retrouve devant une montagne à gravir. Les Pays-Bas seront les immenses favoris du match dimanche à 18h00 à Florence.

Les deux adversaires avaient des ambitions très différentes en phase de groupes. Pour les Néerlandaises, la qualification était absolument obligatoire, alors qu'il s'agissait d'un exploit pour les Helvètes.

«Nous sommes extrêmement heureuses d'avoir atteint ce grand objectif que nous avions fixé», résume Maja Storck, l'une des meilleures Suissesses. «Nous avons réussi quelque chose d'énorme et nous pouvons en être fières.»

Mieux que tenir son rang

Qualifiées sur le tapis vert en raison de l'exclusion de la Russie, la Suisse a fait mieux que tenir son rang. Et en battant la Roumanie et la Croatie, elle a décroché son billet pour la phase à élimination directe.

Mais la marche suivante semble trop haute pour les protégées de Lauren Bertolacci. Les Pays-Bas ont été championnes d'Europe en 1995 et finalistes en 2015 et 2017. Elles ont fini 4es et 5es lors des deux dernières éditions de l'Euro.

Les Oranje dirigées par l'Allemand Felix Koslowski ont survolé leur groupe, en n'abandonnant qu'un set contre la France. Cela leur a permis de reposer leur star Nika Daalderop lors du troisième et du cinquième match. Elles disposent d'un groupe aussi fort qu'homogène.

«Rien à perdre»

La sélectionneuse de l'équipe de Suisse est consciente de la valeur des Pays-Bas. «Elles ont de très bonnes attaquantes et vont sans doute essayer de jouer vite», explique Lauren Bertolacci. «Nous allons tenter de les perturber avec diverses variations au service. Mais nous devrons absolument nous améliorer à la réception.»

Maja Storck n'est pas mécontente de la position d'outsider de la Suisse dimanche. «Je pense qu'elles vont un peu nous sous-estimer. Il nous faudra jouer notre meilleur volley. Mais ce qui est beau, c'est que nous n'avons rien à perdre.»

Le programme des 8es de finale. Samedi 26 août, à Florence

France - Roumanie (18h00)

Italie - Espagne (21h00)

Dimanche 27 août, à Florence

Pays-Bas - Suisse (18h00)

Bulgarie - Slovaquie (21h00)

Dimanche 27 août, à Bruxelles

Turquie - Belgique (17h00)

Pologne - Allemagne (20h00)

Lundi 28 août, à Bruxelles

Serbie - Suède (17h00)

Tchéquie - Ukraine (20h00) Montre plus

