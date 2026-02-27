La Suisse n’a pas pesé lourd à Tuzla. Elle s’est inclinée 84-60 devant la Bosnie-Herzégovine pour concéder une troisième défaite dans le tour préliminaire de la Coupe du monde 2027.

Une tâche presque insurmontable pour Yasmin Mambo et la Suisse à Tuzla (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Menée 20-12 après le premier quarter puis 41-27 à la pause, la formation dirigée par Dimitris Menoudakos en l’absence d’Ilias Papatheodorou retenu par son club a payé au prix fort son infériorité au rebond. Avec leur domination sans partage sous les panneaux, les Bosniens ont très vite pu s’offrir un matelas très confortable dans cette rencontre bien déséquilibrée.

Privés de Selim Fofana et de Yuri Solcà blessés, les Suisses ont été confrontés à une mission impossible en raison de leur faiblesse dans le jeu intérieur. Auteur de 19 points avec toutefois un 1 sur 9 à 3 points, Alexander Schumacher a été le meilleur marqueur dans le camp des battus. Avec ses 10 rebonds, Yasmin Mambo a été, quant à lui, le seul à tenir le choc dans les airs.

La Suisse tentera de rebondir lundi à Kriens devant à nouveau la Bosnie-Herzégovine. L’écart de 24 points concédé à Tuzla semble toutefois insurmontable pour espérer devancer les Bosniens dans la lutte pour la troisième place du groupe, la dernière qualificative, derrière la Turquie et la Serbie.