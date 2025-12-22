A Lausanne, la politique en matière d'infrastructures sportives reste clairement orientée sur la mutualisation des espaces. Une salle omnisports dont l’objectif est de la doter d’une capacité de 2000 places est notamment envisagée à l'horizon 2032 dans le futur écoquartier des Prés-de-Vidy.

Infrastructures sportives : Myriam Pasche se veut rassurante (image d’archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Interrogée par Keystone-ATS sur les difficultés liées aux salles d’entraînement de basket, Myriam Pasche, cheffe du service des sports, rappelle que les possibilités ne manquent pas sur le territoire lausannois: dans divers complexes scolaires, dans la nouvelle école des Plaines-du Loup ou à la halle de Beaulieu, décrit-elle.

La salle principale des Foxes se situe actuellement dans le centre sportif de la Vallée de la jeunesse et dispose d'un parquet adapté. Le local n’est toutefois pas exclusivement réservé au basket, mais partagé avec d’autres disciplines et activités selon les besoins. Un projet de rénovation du parquet est prévu au cours de la prochaine législature, a relevé la responsable.

Plusieurs clubs de basket s’entraînent dans des salles lausannoises telles que Prélaz, l’Elysée et Saint-Roch. Ces infrastructures scolaires, gérées par la Ville, permettent d’accueillir des entraînements réguliers de clubs, principalement dans les catégories jeunesse, ainsi que certaines équipes adultes selon les créneaux attribués.

Dans le cadre du programme «Sport pour toutes et tous», le collège du Belvédère est utilisé pour la pratique du basket en accès libre mais encadré, en particulier pour les jeunes.

Finalement, quinze terrains à disposition de toutes et tous sont en libre accès (Vidy, Bergières, Lavandières, Place de Milan, etc.), ainsi qu’une vingtaine de ballons de basket en libre-service. Ils font partie du matériel le plus emprunté.

Attendue pour 2032, la future salle des Prés-de-Vidy pourra accueillir plusieurs disciplines – basket, handball ou volleyball – et sera équipée de gradins de 2000 places. «C’est dans cette direction que nous devons aller pour optimiser les coûts et les infrastructures», souligne Myriam Pasche.

La cheffe du Service des sports invite enfin à la prudence dans les comparaisons entre football, hockey et basket. «Le basketball a un positionnement plus récent en Suisse et une autre histoire. Il y a également des difficultés à avoir du sponsoring», rappelle-t-elle, estimant que son développement passe aussi par la ligue et par un dialogue renforcé entre les clubs.

Par ailleurs, elle rappelle également les nombreux événements organisés à Lausanne autour du basketball, comme la récente Coupe du monde M19 et le World Tour 3x3 chaque été.